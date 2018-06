Lissabon (dpa) - Vor dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Atlético Madrid ist die portugiesische Hauptstadt Lissabon fest in spanischer Hand. Tausende Fans beider Fußball-Topclubs feiern wenige Stunden vor dem Anpfiff. Sowohl auf den Fanfesten als auch in den schmalen Gassen der Stadt herrscht bei sonnigem Wetter Partystimmung. 120 000 spanische Fans sind in Lissabon erwartet worden. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Real Madrid strebt den zehnten Sieg an. Atlético hat die Fußball-Königsklasse noch nie gewonnen.

