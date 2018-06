München (dpa) - Drei Tage nach dem Fund eines toten Babys in einer Zugtoilette in München ist dessen Mutter in Wien festgenommen worden. Beim Zugriff der Polizei wollte die 21 Jahre alte Studentin gestern gerade in einen Zug nach Prag einsteigen. Die Frau sprach von einer Totgeburt. Die Obduktion hatte aber ergeben, dass der kleine Junge bei seiner Geburt lebte und dann erstickt wurde. Der Frau drohen bis zu fünf Jahre Haft. Reinigungskräfte hatten das tote Baby entdeckt.

