Brüssel (dpa) - In Deutschland und 20 weiteren EU-Ländern wird am Sonntag das neue Europaparlament gewählt. Zur Abstimmung aufgerufen sind hierzulande rund 64,4 Millionen Menschen. Mit Spannung wird das Abschneiden rechtsextremer, populistischer und euroskeptischer Parteien erwartet. In sieben EU-Staaten ist die Wahl bereits gelaufen: In Großbritannien und den Niederlanden, in Irland, Lettland, Tschechien, der Slowakei und im kleinsten EU-Land Malta konnten die Bürger bereits an den ersten drei Tagen der Europawahl wählen gehen.

