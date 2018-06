Dublin (dpa) - Mit Spannung werden heute erste Prognosen zum Ausgang der Europawahl in Irland erwartet. Demoskopen rechnen mit einem starken Abschneiden der linksgerichteten Sinn-Fein-Partei des früheren IRA-Mannes Gerry Adams. Die Iren haben in der Vergangenheit europäische Abstimmungen schon öfter zum Protest gegen die Regierungspolitik in Dublin genutzt. Heute sind auch die Bürger von Lettland, Malta, der Slowakei und Tschechien zur Wahl aufgerufen. All diese Länder waren der Europäischen Union 2004 beigetreten.

