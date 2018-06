Jerusalem (dpa) - Zu einer historischen ökumenischen Feier ist Papst Franziskus in der Grabeskirche von Jerusalem mit dem Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios I., zusammengekommen. Erstmals hielten Führer der katholischen und der orthodoxen Kirchen dort gemeinsam einen Gottesdienst ab. Sie erinnerten damit an die historische Begegnung von Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras in Jerusalem vor genau 50 Jahren. Ihr brüderliches Treffen sei ein "neuer und nötiger Schritt auf dem Weg hin zur Einheit", hielten Franziskus und der Patriarch in einer zuvor abgestimmten gemeinsamen Erklärung fest.

