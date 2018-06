Kiew (dpa) - Der Milliardär Pjotr Poroschenko kann bei der Präsidentenwahl in der Ukraine mit einem Sieg in der ersten Runde rechnen. Er erhielt bei der Abstimmung am Sonntag 55,7 Prozent der Stimmen, wie eine Prognose auf Grundlage von Wählerbefragungen nach Angaben des Staatsfernsehens ergab.

