New York (dpa) - Bei einem Unwetter in New York sind mehrere Blitze in die rund 540 Meter hohe Spitze des neuen One World Trade Centers eingeschlagen.

Der Fotograf Gary Hershorn war während des Gewitters am Freitagabend (Ortszeit) auf der anderen Seite des Hudson Rivers in New Jersey - und drückte genau im richtigen Moment auf den Auslöser. "Ich habe gesehen, wie sich die Wolken zusammenbrauen, während ich gerade ein paar Fotos vom südlichen Manhattan machte", sagte er dem "Time"-Magazin.

Er sei dann nach Hause gerast, um eine bessere Kamera und ein Stativ zu holen. Von einer überdachten Stelle am Hudson River begann er zu fotografieren. "Ich habe ungefähr 150 Fotos gemacht, und auf sechs davon waren Blitze zu sehen. Es fühlt sich an, als ob ich mein halbes Leben lang die New Yorker Skyline fotografiert habe, aber seit Jahren warte ich auf das perfekte Gewitter um den Sonnenuntergang herum." One World Trade Center auf dem Ground Zero ist der höchste Turm der Vereinigten Staaten. Noch in diesem Jahr soll er offiziell eröffnet werden.

Bericht des Time-Magazins