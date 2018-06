London (AFP) Die staatliche Airline Etihad aus Abu Dhabi hat sich weiteren Einfluss bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Airberlin gesichert. Etihad habe Wandelanleihen von Airberlin gekauft, die einem Stimmrechtsanteil von gut 47 Prozent entsprächen, teilte die Fluglinie am Montag mit. Würde Etihad sämtliche bisher erworbenen Wandelanleihen in Stimmrechte umwandeln, würde das Unternehmen einen Stimmrechtsanteil an Airberlin von mehr als 89 Prozent erreichen.

