Frankfurt/Main (AFP) Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hat bei den Anlegern in Deutschland offenbar für Erleichterung gesorgt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) stieg am Montagmorgen nach Handelsbeginn auf ein neues Rekordhoch von 9876,10 Punkten, sackte danach aber leicht wieder ab. "Das Ergebnis der Ukraine-Wahl dürfte eher positiv interpretiert werden", erklärte Analyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank LBBW. Der Ausgang der Europawahl hingegen dürfte nach Meinung von Analysten wenig Einfluss auf die Börse haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.