Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund einer Stärkung antieuropäischer und europakritischer Parteien hat Bundespräsident Joachim Gauck an die Verantwortung der neu gewählten Europaparlamentarier appelliert. Dies sei wichtig, denn "das Europäische Parlament wird viel heterogener sein als in der letzten Legislaturperiode", sagte Gauck am Montag laut Redetext in einer Ansprache vor Mitgliedern des diplomatischen Korps in Frankfurt am Main.

