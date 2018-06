Berlin (AFP) Die Linke will über eine mögliche Unterstützung für Bewerber um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten auf Grundlage von Sachfragen entscheiden. Das machte Linken-Parteichefin Katja Kipping am Montag in Berlin deutlich. Linken-Fraktionsvize Dietmar Bartsch schloss allerdings eine Unterstützung für den Spitzenkandidaten der christdemokratisch-konservativen EVP, Jean-Claude Juncker, bereits aus.

