Berlin (AFP) Die SPD sieht sich durch ihre Stimmengewinne bei der Europawahl gestärkt. "Das ist ein Sieg der SPD", sagte Spitzenkandidat Martin Schulz am Montag in der Parteizentrale in Berlin. Es sei gelungen, den Trend der Stimmenverluste aus früheren Europawahlen umzukehren und "deutlich" zuzulegen. Das werde auch "Auswirkungen auf die Politik in der Bundesrepublik Deutschland" haben, kündigte Schulz an.

