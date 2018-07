München (AFP) Es klingt wie die Szene aus einem Science-Fiction-Film: Piloten könnten in Zukunft ihr Flugzeug allein durch gedachte Kommandos steuern. Forscher der Technischen Universitäten München und Berlin konnten durch Versuche am Flugsimulator zeigen, dass hirngesteuertes Fliegen möglich ist - und zwar mit "überraschender Genauigkeit", wie die TU München am Montag mitteilte.

