Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Sieg von Petro Poroschenko bei der Präsidentenwahl in der Ukraine begrüßt. Es wäre "sicherlich erfreulich", wenn Poroschenko bereits im ersten Wahlgang gewählt worden sein sollte, sagte Merkel am Montag in Berlin. Es müsse aber das Endergebnis abgewartet werden. Auf jeden Fall sei die Präsidentschaftswahl nur ein erster Schritt für die Ukraine. Nun müssten sich ein Verfassungsprozess und Parlamentswahlen anschließen.

