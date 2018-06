Potsdam (AFP) Bei den Kommunalwahlen ist die CDU in den neuen Bundesländern insgesamt stärkste Kraft geworden. In Brandenburg erreichten die Christdemokraten bei der Wahl am Sonntag laut dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters 24,8 Prozent. Damit legte die CDU deutlich zu und überholte die SPD, die bei der vorangegangenen Kommunalwahl noch vorne gelegen hatte und diesmal mit 24,5 Prozent knapp hinter der CDU landete. Drittstärkste Kraft wurde die Linkspartei.

