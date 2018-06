Hamburg (AFP) Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen den Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, wegen einer doppelten Stimmabgabe bei der Europawahl. Es liege eine Strafanzeige vor, weshalb Ermittlungen aufgenommen worden seien, sagte eine Behördensprecherin am Montag, die damit einen Bericht der "Welt" bestätigte. Di Lorenzo hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Günther Jauch" eingeräumt, er habe als Besitzer eines deutschen und eines italienischen Passes zweimal gewählt.

