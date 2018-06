Berlin (AFP) Die Ökostrom-Umlage hat laut Bundeswirtschaftsministerium im vergangenen Jahr mehr als eine Viertelmillion Arbeitsplätze gesichert. Insgesamt hätten 371.400 Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien gearbeitet, davon seien 261.500 Jobs auf die EEG-Umlage zurückzuführen, teilte das Ministerium am Montag in Berlin mit. Die Gesamtzahl der Beschäftigten sei im Vergleich zu 2012, als es knapp 400.000 waren, leicht zurückgegangen. Dies liege im Wesentlichen an der Entwicklung in der Solarbranche, wo 2012 noch 100.300 Menschen gearbeitet hätten, 2013 aber nur rund 56.000.

