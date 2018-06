Sintra (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihres Präsidenten Mario Draghi angesichts der anhaltend niedrigen Inflation in der Eurozone zum Handeln bereit. Die EZB erwarte, dass die Teuerungsrate noch länger niedrig bleibe, schrittweise aber wieder in Richtung der angestrebten zwei Prozent anziehe, sagte Draghi am Montag auf einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra. Es sei allerdings die Verantwortung der Zentralbank, angesichts der Risiken dieses Szenarios wachsam und bereit zum Handeln zu sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.