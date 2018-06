Berlin (dpa) - Tom Cruise kämpft in seinem neuen Film einmal mehr gegen Aliens. In "The Edge of Tomorrow" von Regisseur Doug Liman ("Die Bourne Identität", "Mr. & Mrs. Smith") attackiert eine außerirdische Spezies die Erde - und keine Armee kann sie aufhalten.

Daran ändert auch Major Bill Cage (Cruise) nichts, der ohne Kampferfahrung zu einem Einsatz abkommandiert wird, der nicht viel mehr ist als ein Selbstmordkommando. Und so fällt der Major nach nur wenigen Minuten im Gefecht, landet aber - warum auch immer - in einer Zeitschleife, die ihn zwingt, die Schlacht immer und immer wieder zu durchleben. Vielleicht hilft ja Erfahrung gegen die übermächtigen Aliens. Zur Seite steht Cruise in dem Film Emily Blunt ("Der Teufel trifft Prada") als Kämpferin Rita Vrataski. Schon im Steven Spielberg-Film "Krieg der Welten" hatte Cruise es mit Außerirdischen aufgenommen.

Edge of Tomorrow, USA 2014, 113 Min., FSK ab 12, von Doug Liman, mit Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

