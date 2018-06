Berlin (dpa) - Touristen strömen in Scharen nach Berlin. In den vergangenen zehn Jahren haben sich sowohl die Hotelbetten als auch die Übernachtungen verdoppelt. Jetzt gibt es einen Kinofilm zum Boom.

Nana A.T. Rebhan lässt in der Doku "Welcome Goodbye" viele Leute zu Wort kommen: Touristen, genervte Berliner und auch Menschen, die sich über den Ansturm freuen. Als Protagonist führt ein Berliner namens Christian Touristen und den Zuschauer durch die Stadt. Er lernt zwei Mädchen aus Taiwan kennen, die ihr Touri-Programm von 20 Seiten in 8 Stunden abreißen. Ein mexikanischer Künstler will völlig planlos an zwei Tagen einen Film drehen. Ein amerikanischer Partytourist zeigt dem Berliner, wie cool die Clubs im Stadtteil Wedding sein können.

Welcome Goodbye, Deutschland 2014, 80 Min., von Nana A.T. Rebhan, u.a. mit Harald Martenstein, Burkhard Kieker, Bazon Brock, Franz Schulz; zunächst nur in Berlin zu sehen

