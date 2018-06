Paris (AFP) Nach ihrer verheerenden Schlappe bei der Europawahl und dem Triumph der rechtsextremen Front National hat die französische Regierung einen Kurswechsel in der EU gefordert. Premierminister Manuel Valls sagte am Montag im Sender RTL, Europa könne hin zu "mehr Wachstum und Arbeit" neu ausgerichtet werden. Als Reaktion auf das Wahldebakel hielt Staatschef François Hollande am Morgen ein Krisentreffen ab.

