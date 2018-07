Paris (AFP) Die Finanzaffäre um Frankreichs konservativen Oppositionschef Jean-François Copé weitet sich aus und hat nun auch Ex-Präsident Nicolas Sarkozy erfasst: Der Anwalt einer PR-Firma, die von Copé begünstigt worden sein soll, sagte am Montag in Paris, es seien mit "falschen Rechnungen" Wahlkampfausgaben Sarkozys für eine Wiederwahl 2012 kaschiert worden. Es gehe um "mehr als zehn Millionen Euro". Ebenfalls am Montag wurden Büros von Copés und Sarkozys Partei UMP und der verdächtigten PR-Firma Bygmalion durchsucht, wie aus Justizkreisen verlautete.

