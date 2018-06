St. Martin (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Montag die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager besucht und allen 25 Spieler Blut- und Urinproben entnommen. Diese Dopingtests werden vor der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) bei allen 32 Teilnehmer-Teams durchgeführt. Das DFB-Team musste die Trainingseinheit am Montag wegen des FIFA-Besuchs um eine halbe Stunde auf 10.30 Uhr verschieben.