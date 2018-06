St. Martin (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann im WM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol endlich auf den vollzähligen Kader zurückgreifen: Sami Khedira, am Samstag noch für Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Stadtrivale Atletico (4:1 n.V.) erfolgreich aktiv, ist am späten Montagabend im Passeiertal angekommen. Damit sind nun alle 26 im vorläufigen WM-Kader verbliebenen Spieler anwesend.