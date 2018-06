Dublin (AFP) Für ein zurückgezogenes Privatleben abseits der Öffentlichkeit sind Kanye West und seine Neu-Ehefrau Kim Kardashian nicht bekannt. Ihre Flitterwochen wollten die beiden US-Stars dann aber offenbar doch ohne Paparazzi verbringen: Nach dem prunkvollen Hochzeitsspektakel in Versailles und Florenz am Wochenende reiste das Promi-Paar ins regnerische Irland, wie örtliche Medien am Montag zu berichten wussten. Demnach ließen sich "Kimye" samt Assistenten und Leibwächtern mit Limousinen vom Flughafen Cork abholen und Gerüchten zufolge auf ein luxuriöses Landgut im Grünen chauffieren.

