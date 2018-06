Nairobi (AFP) Bei einem Angriff auf einen kenianischen Militärkonvoi nahe der somalischen Grenze sind am Montag zwei Soldaten getötet worden. Medien in Kenia berichteten unter Berufung auf die Polizei, ein Dutzend mutmaßlicher Shebab-Islamisten hätten den Konvoi in der nordöstlichen Region Lamu attackiert. Der Konvoi war demnach mit Nahrungsmitteln unterwegs zu einem kenianischen Militärlager auf der somalischen Seite der Grenze.

