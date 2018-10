Brüssel (dpa) - Die Bluttat im Jüdischen Museum in Brüssel war vermutlich ein Terroranschlag. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Bei dem Verbrechen starben am Samstag drei Menschen - ein Touristenpaar aus Israel und eine Französin. Ein schwer verletzter Mann liegt im Krankenhaus. Der Überfall hatte internationales Entsetzen ausgelöst. Die Ermittler suchen mit Hochdruck den mutmaßlichen Täter. Die Polizei veröffentlichte Videos und Fotos von der Tat, um von der Bevölkerung Hinweise zu erhalten.

