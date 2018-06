Oldenburg (dpa) - Royaler Glanz im Nordwesten der Republik: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima hat einen zweitägigen Deutschlandbesuch begonnen. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil begrüßte die Gäste auf dem Campus der Universität Oldenburg. Die Royals verschwanden anschließend im Forschungszentrum "Next Energy". Am Abend gab es ein gemeinsames Abendessen auf Schloss Wilkinghege in Münster. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte, die Beziehungen Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens zu den Niederlanden seien hervorragend.

