New York (dpa) - Lenny Kravitz war schon immer eigensinnig. Als Produzenten ihm in den 80er Jahren Verträge anboten, für die er seinen Musikstil hätte ändern müssen, lehnte der Sänger ab.

Sie hätten seine Songs immer als "zu weiß" oder "zu schwarz" kritisiert, erzählte Kravitz, Sohn eines ukrainischen Juden und einer bahamaischen Afroamerikanerin, jüngst der "New York Times". "Ich habe sie dann abgewiesen - und glauben Sie mir, ich brauchte das Geld. Ich habe in einem Auto gelebt. Bis heute weiß ich nicht, was mich da zurückgehalten hat."

Aber Kravitz' Sturheit und Stolz zahlten sich aus. Mit seinem ganz eigenen Musikstil - einer Mischung aus Rock, Soul, Funk und Reggae sowie seiner butterweichen Samtstimme - feierte der Sänger später riesige Erfolge und wurde gleich mehrfach mit Grammys ausgezeichnet. Am Montag (26. Mai) wird Kravitz 50 Jahre alt - und hat seinen Erfolg längst auch in die Bereiche Schauspielerei und Design ausgelagert.

In Filmen wie "Zoolander", "Precious - Das Leben ist kostbar" und "Der Butler" war Kravitz bereits zu sehen und auch in der Science-Fiction-Reihe "Die Tribute von Panem" hat er gerade eine feste Rolle ergattert. Längst gilt der Sänger auch als ernstzunehmender Schauspieler.

Trotzdem bleibt ihm noch Zeit für einen weiteren Job: Chef der Firma "Kravitz Design". "Die Idee kam, weil ich meine Wohnung viel zu oft umdekoriert habe, weil ich Design liebe, weil ich es liebe, meine Umwelt zu verändern, und irgendwann wurde es albern, also habe ich eine Firma gegründet. Ich wollte das für andere Leute machen. Ich wollte Hotels machen und Wohnungen und Möbel und Accessoires." Auch dabei macht Kravitz keine halben Sachen: "Man findet mich mit einem Schutzhelm auf der Baustelle. Darum geht es, mein Engagement, warum würde ich es sonst machen?"

Geboren wurde Leonard "Lenny" Kravitz 1964 im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Seine Eltern brachten ihn schon früh mit Musik in Berührung. "Sie haben mich überall hin mitgenommen. Einen Abend haben wir im Apollo Theater James Brown angeschaut, am nächsten waren wir im Joffrey Ballett. So eine Szene war das." Später zog die Familie nach Los Angeles. Schon während seiner Schulzeit schrieb Kravitz erste Songs und konnte dann 1989 mit seinem Debütalbum "Let Love Rule" erste Erfolge feiern.

Ein Jahr später machte ihn eine Zusammenarbeit mit der "Queen of Pop" Madonna auf einen Schlag berühmt. Kravitz hatte für die Diva den Song "Justify My Love" geschrieben, der sich mehrere Wochen auf dem ersten Platz der US-Charts hielt und vor allem mit seinem sexuell expliziten Text und Video für Schlagzeilen sorgte. Auch Gerüchte über eine Affäre zwischen Madonna und Kravitz machten die Runde.

Kravitz' Ehe zu der vor allem als Denise Huxtable aus der "Bill Cosby Show" bekannten Schauspielerin Lisa Bonet lag da schon in den letzten Zügen. 1993 ließen sich die beiden nach sechs Jahren Ehe scheiden. Kravitz verarbeitete die Trennung in dem Song "It Ain't Over 'til It's Over", der einer seiner bekanntesten Hits wurde.

In den Jahren danach feierte Kravitz immer größeren Erfolge. Alben wie "Mama Said", "Are You Gonna Go My Way", "Circus", "Lenny" oder "It Is Time for a Love Revolution" wurden auf der ganzen Welt zu Chart-Erfolgen, Songs wie "Always on the Run", "Fly Away", "American Woman", "I Belong to You" oder "Stand By My Woman" zu Klassikern. Für 2014 hat er wieder ein neues Album angekündigt. Außerdem arbeitet er häufig als Produzent für andere Musiker.

Auch Kravitz' 1988 geborene Tochter Zoe aus der Beziehung mit Bonet ist inzwischen schon eine erfolgreiche Schauspielerin. Andere Frauen spielen in Kravitz' Leben - zumindest öffentlich - keine große Rolle. Der Herzensbrecher hat nie wieder geheiratet und zeigt sich nur selten mit weiblicher Begleitung in der Öffentlichkeit.

Aber dafür bleibt ja auch noch Zeit. "Ich habe fest vor, 100 Jahre zu werden", sagte der Sänger jüngst der "New York Times". "Es ist also gerade erst Halbzeit."

