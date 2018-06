Jerusalem (AFP) Kurz vor Ende des Besuchs von Papst Franziskus in Jerusalem hat es am Montag in einer katholischen Kirche auf dem Zionsberg einen Brandanschlag gegeben. Jemand sei in die Krypta der Kirche hinabgestiegen, habe sich ein von Pilgern benutztes Buch gegriffen und es in einem kleinen Saal nahe der Orgel angezündet, sagte der deutsche Pater Nikodemus Schnabel, ein Benediktinermönch von der Dormitio-Abtei, der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem habe der Täter Holzkreuze sowie Mobiliar in Brand gesetzt. Ein AFP-Reporter berichtete, die Mönche seien nach dem Löschen des Feuers mit Ruß bedeckt gewesen.

