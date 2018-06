Jerusalem (AFP) Papst Franziskus hat am Montag abweichend von seinem Besuchsprogramm in Jerusalem das Denkmal für die Opfer von Attentaten in Israel besucht. Nach einer Kranzniederlegung am Grab von Theodor Herzl, Vordenker des Strebens der Juden nach einem eigenen Nationalstaat, bog der Papst überraschend zum Denkmal für die Opfer insbesondere der zweiten Intifada ab, das ebenfalls auf dem israelischen Nationalfriedhof liegt. Nach Angaben des israelischen Militärradios hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Abstecher vorgeschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.