Jerusalem (AFP) Zwischen Ost-Jerusalem und Bethlehem ist der Bau von 50 weiteren Wohnungen in einer israelischen Siedlung genehmigt worden. "Die Stadtverwaltung von Jerusalem hat heute grünes Licht für 50 Wohnungen in fünf Neubauten in Har Homa gegeben", sagte am Montag der linksgerichtete Stadtverordnete Josef Pepe Alalu der Nachrichtenagentur AFP. Har Homa ist eine 25.000 Einwohner zählende Siedlung, die ab 1997 in den 30 Jahre zuvor besetzten Palästinensergebieten errichtet wurde. Sie liegt nördlich von Bethlehem auf einem Berg.

