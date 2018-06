Madrid (AFP) Der Chef der oppositionellen Sozialisten in Spanien, Alfredo Rubalcaba, hat wegen des schlechten Abschneidens seiner Partei bei der Europawahl seinen Rücktritt angekündigt. Rubalcaba teilte am Montag mit, die Neuwahl des Vorsitzenden solle auf einem außerordentlichen Parteitag der Sozialisten (Psoe) am 19. und 20. Juli erfolgen. Die spanischen Sozialisten stellen im neuen EU-Parlament nur noch 14 Abgeordnete, neun weniger als bislang.

