Istanbul (AFP) Die Unglücksgrube im westtürkischen Soma ist einem Zeitungsbericht zufolge vor der Katastrophe bei einer Inspektion von einem engen Verwandten eines Managers des Bergbauunternehmens für sicher erklärt worden. Der Schwager eines leitenden Managers der Firma in Soma habe als Chef eines staatlichen Inspektorenteams eine Überprüfung des Bergwerks im März geleitet, berichtete die Zeitung "Hürriyet" am Montag. Bei dem Unglück am 13. Mai waren 301 Bergleute ums Leben gekommen.

