Moskau (AFP) Nach der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hat die russische Regierung Bereitschaft zu Gesprächen mit den Verantwortlichen in Kiew signalisiert. Moskau sei zum Dialog mit der neuen ukrainischen Führung bereit, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag in Moskau. Namentlich nannte er den prowestlichen Unternehmer Petro Poroschenko, der aus der Präsidentschaftswahl in der Ukraine am Sonntag jüngsten Teilergebnissen zufolge mit rund 54 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen ist.

