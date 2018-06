Kiew (AFP) Nach dem Sieg des proeuropäischen Unternehmers Petro Poroschenko bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine hat Russland Zeichen der Entspannung ausgesandt. Moskau respektiere das Ergebnis und sei zum Dialog bereit, sagte am Montag Außenminister Sergej Lawrow. Poroschenko seinerseits schlug harte Töne gegenüber den Separatisten im Osten der Ukraine an. Die Armee begann eine Offensive gegen prorussische Kämpfer auf dem Flughafen von Donezk.

