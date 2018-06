Neu Delhi (dpa) - Ein Passagierzug ist im Norden Indiens in einen stehenden Güterzug gerast. Nach Angaben des Nachrichtensenders NDTV könnten 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass mehrere Waggons entgleisten. Laut einem NDTV-Reporter waren zahlreiche Verletzte des Gorakhnath-Expresszuges zunächst noch in ihren Abteilen eingeschlossen. Der Unfall ereignete sich im Distrikt Kabirnagar im Bundesstaat Uttar Pradesh. In Indien fahren jeden Tag rund 20 Millionen Menschen mit dem Zug. Jedes Jahr ereignen sich schwere Unfälle mit vielen Toten.

