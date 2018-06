München (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat nach der Niederlage bei der Europawahl personelle Konsequenzen ausgeschlossen. Er will bis 2018 Ministerpräsident bleiben. Er werde sein Wort gegenüber der Bevölkerung, bis zum Ende der Wahlperiode im Amt zu bleiben, nicht brechen, sagte Seehofer nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Seehofer schloss zudem aus, dass andere CSU-Politiker für die Wahlniederlage mit Rücktritten gerade stehen müssen. Er wolle keine Stellvertreterdiskussionen - er sei verantwortlich, so Seehofer.

