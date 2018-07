Kairo (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten ist die Wahlbeteiligung an den ersten beiden Tagen des Urnengangs gering ausgefallen. Das nationale Wahlkomitee bezifferte sie am Dienstag auf 37 Prozent und beschloss bereits zuvor, dass die Wahllokale am Mittwoch einen dritten Tag in Folge geöffnet werden sollten. Zudem bemühten sich die Behörden, die Bürger durch Sonderregelungen zur Stimmabgabe zu ermuntern.

