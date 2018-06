Kairo (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten ist die Wahlbeteiligung offenbar auch am zweiten Tag des Urnengangs gering geblieben. Das nationale Wahlkomitee habe am Dienstag beschlossen, dass die Wahllokale am Mittwoch einen dritten Tag in Folge geöffnet werden sollten, berichteten ägyptische Medien. Schon am Dienstag bemühten sich die Behörden, die Bürger durch Sonderregelungen zur Stimmabgabe zu ermuntern.

