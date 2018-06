Kairo (AFP) In Ägypten haben die Bürger am Dienstag den zweiten und letzten Tag einen neuen Präsidenten gewählt. Der frühere Armeechef, Verteidigungsminister und Vizeregierungschef Abdel Fattah al-Sisi war der haushohe Favorit, das Interesse an der Abstimmung war daher eher gering. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, waren die Öffnungszeiten der Wahllokale am Dienstag um eine Stunde verlängert worden. Außerdem hatten alle Beamten des Landes frei, um wählen gehen zu können.

