Sydney (AFP) Knapp drei Wochen nach ihrer Geburt sind die zusammengewachsenen Zwillinge Hope und Faith in Australien gestorben. Die beiden Mädchen, die zwar getrennte Gehirne und Gesichter, aber nur einen gemeinsamen Körper mit zwei Ärmchen, zwei Beinen und einem Herz hatten, seien tot, teilten Krankenhausvertreter am Dienstag in Sydney mit.

