Brüssel (AFP) In Belgien soll der Chef der flämischen Nationalisten, Bart De Wever, eine mögliche Regierungsbildung ausloten. König Philippe habe De Wever beauftragt, "die Bedingungen, unter denen eine Regierung schnell gebildet werden kann, zu untersuchen", teilte der Palast am Dienstag in Brüssel mit. De Wever habe die Mission angenommen.

