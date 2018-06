Peking (AFP) Die chinesischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen weiteren Terroranschlag in der Unruheprovinz Xinjiang vereitelt. In Hotan im Süden der von Uiguren bewohnten Provinz beschlagnahmte die Polizei 1,8 Tonnen Sprengstoff und nahm fünf Verdächtige fest, wie die Regionalregierung am Dienstag mitteilte. Zwei Verstecke zum Bau von Sprengsätzen wurden demnach zerstört, die Bomben waren zum Teil schon fertig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.