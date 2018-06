Berlin (AFP) Der Bund wird sich künftig stärker an der Finanzierung von Bildung und Wissenschaft beteiligen. Bei den Beratungen der Koalitionsspitzen am Montagabend wurde eine Einigung über die Verwendung der dafür vorgesehenen sechs Milliarden Euro erzielt, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Dienstag in Berlin sagte. Teil der Einigung ist auch die volle Übernahme der Bafög-Kosten durch den Bund ab Anfang kommenden Jahres. Dadurch werden die Länder um jährlich um 1,17 Milliarden Euro entlastet.

