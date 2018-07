Lissabon (AFP) Neue synthetische Drogen sind in Europa auf dem Vormarsch. Vor dieser Entwicklung hat die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) bei der Vorstellung ihres Jahresberichts am Dienstag gewarnt. Allein 2013 seien 81 bislang unbekannte Substanzen registriert worden, heißt es in dem Papier, das eine "Fülle" von neuen synthetischen Drogen beklagt. Insgesamt zählt die Behörde 350 psychoaktiver Substanzen, die zu Vergiftungen oder zum Tod führen können.

