Brüssel (AFP) Im Tauziehen um die Ernennung des neuen EU-Kommissionspräsidenten soll der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker als erster am Zug sein. Im Europaparlament vereinbarten die bisherigen Fraktionschefs am Dienstag, dass der Kandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) nach einer Mehrheit suchen soll. Am Abend sollten die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten über die Personalie beraten.

