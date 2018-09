Berlin (AFP) Die Zahlungsmoral der Deutschen hat sich weiter gebessert. Im vergangenen halben Jahr berichteten mehr als drei Viertel der Inkassounternehmen (77 Prozent), dass Rechnungen jetzt genauso gut oder besser als vor sechs Monaten bezahlt wurden, teilte der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Auch bei den Unternehmens-Insolvenzen halte die Entspannung an, bis zum Jahresende sei ein Rückgang um rund tausend Pleiten auf noch 25.000 zu erwarten.

