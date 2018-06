Berlin (AFP) Das Justizministerium ist einem Bericht zufolge gegen automatische Wiedereinreisesperren für EU-Ausländer, die mit falschen Angaben an ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland gekommen sind. Wie die "Berliner Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, fordert Justizminister Heiko Maas (SPD) eine Kann-Regelung statt eines grundsätzlichen Einreiseverbots, so wie es das Innenministerium vorsieht. Die Zeitung beruft sich auf eine Stellungnahme des Justizministeriums zum Gesetz des Innenressorts, das schärfere Asylregeln vorsieht.

