München (AFP) Die Hotel-Gruppe Accor will in Europa für insgesamt 900 Millionen Euro 97 Hotels kaufen. Von zwei Immobilienfonds erstehe der Konzern dabei 86 Häuser, davon 67 in Deutschland und 19 in den Niederlanden, teilte Accor am Dienstag in München mit. Zusätzlich verhandele die Hotelgruppe mit der Immobiliensparte des Axa-Konzern über ein zweites Paket. Dieses umfasse elf Hotels in der Schweiz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.